- 23.10.25
- 19:38
Кабмін поширив «Мрію» на дошкільну освіту
17:21 23.10.2025 |
Кабінет міністрів України розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
"Розширюємо освітній застосунок Мрія на дитсадочки. Уряд ухвалив зміни до постанови, які перетворять Мрію на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
За її словами, "Мрія. Дошкілля" надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини.
"Закладаємо основу для національної гейміфікації у "Мрії". Бізнес зможе підтримувати розвиток дітей та молоді, надаючи бонуси за досягнення в навчанні. Крім того, "Мрія" стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії публікуватимуть власні матеріали", - додала премʼєр.
Свириденко відзначила, що за рік у "Мрії" вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності, понад 3,5 млн разів переглянули сторінку планування в журналі та додали понад 2,5 млн домашніх завдань.
Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.
8 квітня віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року мало початися тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".
