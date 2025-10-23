Авторизация

Кабмін поширив «Мрію» на дошкільну освіту

17:21 23.10.2025 |

Україна

 

Кабінет міністрів України розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширюємо освітній застосунок Мрія на дитсадочки. Уряд ухвалив зміни до постанови, які перетворять Мрію на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, "Мрія. Дошкілля" надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини.

"Закладаємо основу для національної гейміфікації у "Мрії". Бізнес зможе підтримувати розвиток дітей та молоді, надаючи бонуси за досягнення в навчанні. Крім того, "Мрія" стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії публікуватимуть власні матеріали", - додала премʼєр.

Свириденко відзначила, що за рік у "Мрії" вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності, понад 3,5 млн разів переглянули сторінку планування в журналі та додали понад 2,5 млн домашніх завдань.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року мало початися тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

