Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Кабмін спростив підтвердження руйнування житла для отримання компенсації за єВідновленням
17:18 23.10.2025 |
Кабмін спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою єВідновлення. Про це повідомила пресслужба уряду 23 жовтня.
У Кабміні зазначили, що раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото щонайменше з трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах чотирьох метрів, але часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.
* достатньо одного загального знімка, що показує ступінь пошкодження;
* не потрібно знімати строго зверху, головне, щоб було видно руйнування;
* похибка геолокації може становити до 10 метрів замість чотирьох;
* навіть якщо фото не ідеальні, але підтверджують факт знищення, їх приймуть для компенсації.
"Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла. Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії", - заявили в пресслужбі.
Усі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна і порталом "Дія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Міноборони розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини
|В Україні оновили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року
|Вступна кампанія-2026 передбачатиме 12 заяв до вишів, відмову від мотиваційних листів і випускні іспити зі шкіл Європи замість НМТ
|Кабмін поширив «Мрію» на дошкільну освіту
|Кабмін спростив підтвердження руйнування житла для отримання компенсації за єВідновленням
|Рада підтримала виділення паркомісць для машин з дітьми
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти