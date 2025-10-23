Авторизация

Кабмін спростив підтвердження руйнування житла для отримання компенсації за єВідновленням

17:18 23.10.2025 |

Україна

 

Кабмін спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою єВідновлення. Про це повідомила пресслужба уряду 23 жовтня.

У Кабміні зазначили, що раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото щонайменше з трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах чотирьох метрів, але часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.

* достатньо одного загального знімка, що показує ступінь пошкодження;

* не потрібно знімати строго зверху, головне, щоб було видно руйнування;

* похибка геолокації може становити до 10 метрів замість чотирьох;

* навіть якщо фото не ідеальні, але підтверджують факт знищення, їх приймуть для компенсації.

"Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла. Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії", - заявили в пресслужбі.

Усі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна і порталом "Дія".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

