Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Затримки та зміна маршрутів поїздів через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак – Укрзалізниця
08:55 22.10.2025 |
Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.
"Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами. Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка - до двох годин. Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси - Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів. Про це повідомимо додатково", - повідомила Укрзалізниця у телеграм-каналі вранці в середу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Затримки та зміна маршрутів поїздів через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак – Укрзалізниця
|Бережна про зміну назву монети на «шаг»: підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів
|Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року
|Львів став першим в Україні, де штрафи за паркування з'являтимуться в «Дії»
|Міноборони: через «Резерв+» тепер можна оформити відстрочку для батьків дітей з інвалідністю
|У 2026 році Україна отримає понад 165 млн євро від Коаліції з розмінування – Міноборони
|В перший рік програми безкоштовного скринінгу здоров'я його пройдуть близько 5 млн українців - МОЗ
Бізнес
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути