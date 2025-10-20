Львів став першим в Україні, де штрафи за паркування з'являтимуться в «Дії»

Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються у мобільному додатку "Дія".

Про це повідомляє директор департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило.

"Тепер водії можуть миттєво перевірити наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування, та сплатити його онлайн - у кілька кліків, без паперових повідомлень та листів", - зазначив він.

Інформація приходить швидше, сплата зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях, підкреслив Забарило.