Львів став першим в Україні, де штрафи за паркування з'являтимуться в «Дії»
14:17 20.10.2025 |
Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються у мобільному додатку "Дія".
Про це повідомляє директор департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило.
"Тепер водії можуть миттєво перевірити наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування, та сплатити його онлайн - у кілька кліків, без паперових повідомлень та листів", - зазначив він.
Інформація приходить швидше, сплата зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях, підкреслив Забарило.
