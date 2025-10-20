Авторизация

Львів став першим в Україні, де штрафи за паркування з'являтимуться в «Дії»

14:17 20.10.2025 |

Україна

 

Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються у мобільному додатку "Дія".

Про це повідомляє директор департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило.

"Тепер водії можуть миттєво перевірити наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування, та сплатити його онлайн - у кілька кліків, без паперових повідомлень та листів", - зазначив він.

Інформація приходить швидше, сплата зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях, підкреслив Забарило.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

