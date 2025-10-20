Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони: через «Резерв+» тепер можна оформити відстрочку для батьків дітей з інвалідністю

09:51 20.10.2025 |

Україна

 

У застосунку для військовозобов'язаних «Резерв+» з'явилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю, повідомило Міністерство оборони .

За повідомленням, відстрочку можна оформити «прозоро, швидко, без довідок та черг».

«Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні», - заявляє відомство.

Послугу можуть отримати рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини з інвалідністю 1 або 2 групи. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в застосунок.

«Головна умова - інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності», - зазначає Міноборони.

Якщо оформити відстрочку через застосунок не вийшло, причиною можуть бути відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність в системі.

Міністерство уточнює, що оновити дані можна онлайн, в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина там не зареєстрована, спочатку її треба зареєструвати. Оновити дані також можна офлайн, в центраз надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення за місцем проживання чи Пенсійному фонді.

Відтак, за даними Міноборони, на цей момент у «Резерв+» можуть отримати:

* люди з інвалідністю
* студенти або аспіранти
* батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі
* подружжя захисників і захисниць із дитиною
* чоловіки або дружини людей з інвалідністю
* люди з тимчасовою непридатністю
* працівники закладів вищої та профосвіти
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес