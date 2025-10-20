Фінансові новини
20.10.25
- 12:51
RSS
мапа сайту
Міноборони: через «Резерв+» тепер можна оформити відстрочку для батьків дітей з інвалідністю
09:51 20.10.2025 |
У застосунку для військовозобов'язаних «Резерв+» з'явилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю, повідомило Міністерство оборони .
За повідомленням, відстрочку можна оформити «прозоро, швидко, без довідок та черг».
«Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні», - заявляє відомство.
Послугу можуть отримати рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини з інвалідністю 1 або 2 групи. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в застосунок.
«Головна умова - інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності», - зазначає Міноборони.
Якщо оформити відстрочку через застосунок не вийшло, причиною можуть бути відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність в системі.
Міністерство уточнює, що оновити дані можна онлайн, в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина там не зареєстрована, спочатку її треба зареєструвати. Оновити дані також можна офлайн, в центраз надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення за місцем проживання чи Пенсійному фонді.
Відтак, за даними Міноборони, на цей момент у «Резерв+» можуть отримати:
* люди з інвалідністю
* студенти або аспіранти
* батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі
* подружжя захисників і захисниць із дитиною
* чоловіки або дружини людей з інвалідністю
* люди з тимчасовою непридатністю
* працівники закладів вищої та профосвіти
