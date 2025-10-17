Фінансові новини
В перший рік програми безкоштовного скринінгу здоров'я його пройдуть близько 5 млн українців - МОЗ
10:44 17.10.2025 |
В перший рік дії програми безкоштовного скрінінгу здоров'я його зможуть пройти близько 5 млн українців, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
"Це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше 5 мільйонів людей. Загалом в Україні близько 19 млн людей, віком від 40 років", - сказала вона під час вебінару Міністерства охорони здоров'я, присвяченому старту програми скринінгів здоров'я в четвер.
Карчевич зазначила, що вартість скринінгу становитиме 2 тис. грн, які будуть сплачені державою за надані в рамках програми медпослуги.
Вона звернула увагу, що пацієнт самостійно обиратиме заклад, де зможе пройти скринінг.
Вона також зазначила, що Національна служба здоров'я України) буде моніторити внесення інформації про проведений скринінг в електронну систему охорони здоров'я.
Як повідомлялося з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, програма скринінгу передбачає генерування картки, на яку надходять кошти. Людина обирає для себе зручний час та лікарню, де може зробити цей чекап. МОЗ розраховує, що до програми долучаться й приватні клініки.
Уряд в проєкті держбюджету на 2026 рік передбачив 10 млрд грн на адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров'я (чекапу), в який увійдуть перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров'я.
