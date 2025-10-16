Авторизация

Зимову допомогу по 6500 гривень можуть отримати 660 тисяч українців: хто в списках

14:10 16.10.2025 |

Україна

 

Кабінет міністрів України планує запровадити виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима" у розмірі 6,5 тис. грн.

Про це йдеться в проєкті постанови, який опубліковано на сайті Спільного представницького органу об'єднань профспілок для обговорення.

Зазначається, що метою прийняття проєкту акта є державна підтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 рр.

Установлено, що кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка". Вони будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.

Очікувана кількість категорій отримувачів допомоги: на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, - 40 900 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги - 265,9 млн грн); на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях, - 1 тис. дітей з інвалідністю (6,5 млн грн); на проживання внутрішньо переміщеним особам - 12 800 осіб з інвалідністю І групи, та 252 898 дітей (1,7 млрд грн); малозабезпеченим сім'ям - 335 863 дітей (2,2 млрд грн); одиноким пенсіонерам які отримують надбавку на догляд, - 17 500 осіб (113,8 млн грн).

Таким чином, підтримку прогнозовано отримає понад 660 тис. громадян. На ці цілі планується виділити близько 4,3 млрд грн.

Як повідомлялося, протягом зими 2024/2025 рр. діяла програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала отримання кожним громадянином 1 тис. грн. Витратити допомогу можна було на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерського фонду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

