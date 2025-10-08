Фінансові новини
Google відкриє студентам з України безкоштовний доступ до свого AI Pro
15:54 08.10.2025
Google надасть українським студентам вишів віком від 18 років безплатний 12-місячний доступ до плану Google AI Pro.
Мета ініціативи - допомогти впоратися з навчальним навантаженням у новому навчальному році, повідомляє пресслужба компанії.
Оформити пробний період можна за наданою компанією інструкцією, пропозиція чинна до 9 грудня. Після активації доступ відкриває розширені можливості Gemini та низку інструментів ШІ.
У складі AI Pro - Gemini 2.5 Pro з необмеженим чатом і підтримкою завантаження зображень для швидкої допомоги з завданнями та текстами. Функція Deep Research автоматизує підготовку індивідуальних оглядових звітів на основі сотень джерел.
NotebookLM допомагає структурувати конспекти та ідеї, з розширеними аудіо та відеооглядами. Veo 3 дає змогу перетворювати текст або фото на 8-секундні відео зі звуком для презентацій і проєктів.
Для розробників передбачені вищі ліміти для Jules - асинхронного ШІ-агента для кодування, який підказує виправлення та генерує функції. План також містить 2 ТБ хмарного сховища для файлів у Google Фото, Диску та Gmail.
Студентів також запрошують на безплатний онлайн-вебінар Gemini Академія для Студентів 21 жовтня о 17:00. Захід проходитиме за підтримки МОН та Мінцифри і сфокусується на практичному використанні ШІ у навчанні.
Раніше повідомлялось, що загальна кількість місць для підготовки бакалаврів в українських закладах вищої освіти значно більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту.
Водночас директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров уточнив, що такий дисбаланс не впливає на бюджетний процес, оскільки державне замовлення відповідає реальній демографічній ситуації в Україні.
