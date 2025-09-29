У Києві з'явився перший в Україні вегетаріанський KFC

Мережа швидкого харчування KFC у понеділок, 29 вересня, відкриває у Києві свій перший в Україні ресторан із повністю вегетаріанським меню. Про це повідомила пресслужба компанії.

Заклад розташовується у ТРЦ Blockbuster Mall. Меню нового KFC побудоване на рослинних альтернативах до м'яса.

Страви у закладі готують із мікопротеїну, який виробляють із природного гриба. Цей інгредієнт багатий на білок і клітковину, не містить холестерину та має менший вуглецевий слід порівняно з тваринним м'ясом.

Водночас у рецептах використовують молочні продукти і яйця, тому заклад позиціонується саме як вегетаріанський, а не веганський.

У меню будуть відомі формати у новій інтерпретації: стрипси Веджі, Веджі бургер, Веджі твістер, салат із веджі-стрипсами та рисбокс із соусом теріякі. Страви подаватимуть у спеціальному "зеленому" пакуванні.

Разом із меню зміниться й атмосфера закладу. Традиційні червоні акценти замінять зелені відтінки й рослинні мотиви, а замість фірмової курки з'явиться слоган "100% смаку. 0% курки".

"Для KFC - бренду з міцною м'ясною репутацією - вегетаріанський формат це не просто сезонна акція або черговий маркетинговий хід, а готовність експериментувати та змінюватися", - наголосили у пресслужбі компанії.

СЕО франчайзі "Tasty Food" KFC в Україні Аліна Кіптик зазначила, що новий заклад - це не відмова від коріння бренду, а відповідь на глобальний тренд зростання попиту на альтернативні джерела білка.