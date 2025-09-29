Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві з'явився перший в Україні вегетаріанський KFC

11:53 29.09.2025 |

Україна

У Києві з&apos;явився перший в Україні вегетаріанський KFC

 

Мережа швидкого харчування KFC у понеділок, 29 вересня, відкриває у Києві свій перший в Україні ресторан із повністю вегетаріанським меню. Про це повідомила пресслужба компанії.

Заклад розташовується у ТРЦ Blockbuster Mall. Меню нового KFC побудоване на рослинних альтернативах до м'яса.

Страви у закладі готують із мікопротеїну, який виробляють із природного гриба. Цей інгредієнт багатий на білок і клітковину, не містить холестерину та має менший вуглецевий слід порівняно з тваринним м'ясом.

Водночас у рецептах використовують молочні продукти і яйця, тому заклад позиціонується саме як вегетаріанський, а не веганський.

У меню будуть відомі формати у новій інтерпретації: стрипси Веджі, Веджі бургер, Веджі твістер, салат із веджі-стрипсами та рисбокс із соусом теріякі. Страви подаватимуть у спеціальному "зеленому" пакуванні.

Разом із меню зміниться й атмосфера закладу. Традиційні червоні акценти замінять зелені відтінки й рослинні мотиви, а замість фірмової курки з'явиться слоган "100% смаку. 0% курки".

"Для KFC - бренду з міцною м'ясною репутацією - вегетаріанський формат це не просто сезонна акція або черговий маркетинговий хід, а готовність експериментувати та змінюватися", - наголосили у пресслужбі компанії.

СЕО франчайзі "Tasty Food" KFC в Україні Аліна Кіптик зазначила, що новий заклад - це не відмова від коріння бренду, а відповідь на глобальний тренд зростання попиту на альтернативні джерела білка.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес