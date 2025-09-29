Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 23:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Києві з'явився перший в Україні вегетаріанський KFC
11:53 29.09.2025 |
Мережа швидкого харчування KFC у понеділок, 29 вересня, відкриває у Києві свій перший в Україні ресторан із повністю вегетаріанським меню. Про це повідомила пресслужба компанії.
Заклад розташовується у ТРЦ Blockbuster Mall. Меню нового KFC побудоване на рослинних альтернативах до м'яса.
Страви у закладі готують із мікопротеїну, який виробляють із природного гриба. Цей інгредієнт багатий на білок і клітковину, не містить холестерину та має менший вуглецевий слід порівняно з тваринним м'ясом.
Водночас у рецептах використовують молочні продукти і яйця, тому заклад позиціонується саме як вегетаріанський, а не веганський.
У меню будуть відомі формати у новій інтерпретації: стрипси Веджі, Веджі бургер, Веджі твістер, салат із веджі-стрипсами та рисбокс із соусом теріякі. Страви подаватимуть у спеціальному "зеленому" пакуванні.
Разом із меню зміниться й атмосфера закладу. Традиційні червоні акценти замінять зелені відтінки й рослинні мотиви, а замість фірмової курки з'явиться слоган "100% смаку. 0% курки".
"Для KFC - бренду з міцною м'ясною репутацією - вегетаріанський формат це не просто сезонна акція або черговий маркетинговий хід, а готовність експериментувати та змінюватися", - наголосили у пресслужбі компанії.
СЕО франчайзі "Tasty Food" KFC в Україні Аліна Кіптик зазначила, що новий заклад - це не відмова від коріння бренду, а відповідь на глобальний тренд зростання попиту на альтернативні джерела білка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag
|У Києві з'явився перший в Україні вегетаріанський KFC
|Кабмін розширив перелік ліків, які можуть продаватися в сільських ФАПах
|Навроцький продовжив допомогу українцям у Польщі, але востаннє
|«Намагаються захопити владу»: Кличко відреагував на ініціативу достроково припинити його повноваження
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції