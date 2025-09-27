Авторизация

Кабмін розширив перелік ліків, які можуть продаватися в сільських ФАПах

23:55 26.09.2025 |

Україна

 

Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів, які можуть продаватися у сільських фельдшерськіих та фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАП).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Рішення передбачає, що у приміщеннях фельдшерсько-акушерських пунктів роздрібної торгівлі дозволяється продаж не лише лікарських засобів, передбачених переліком, установлених МО3.

Станом на 2025 рік договори про реалізацію лікарських засобів мали близько 755 ФАПів та сільських лікарень/амбулаторій, але це число не включає всі сільські ФАПи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

