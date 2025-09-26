Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 2 тис. дітей отримали якісний відпочинок завдяки проєкту «єОздоровлення»

14:31 26.09.2025 |

Україна

 

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін представив результати реалізації експериментального поєкту "єОздоровлення" за 2024 рік, у межах якого 2280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів.

"Ми прагнемо, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до якісної соціальної підтримки. Експериментальний проєкт показав, що підхід "гроші ходять за дитиною" створює здорову конкуренцію між закладами та дозволяє батькам самостійно обирати найкращі умови для своїх дітей", - цитує Улютіна пресслужба.

Зазначається, що у 2024 році в програмі взяли участь 17 закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях та інших регіонах, що дало можливість розширити географію відпочинку та залучити більше дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

У відомстві повідомили, що під час реалізації проєкту було напрацьовано технічні рішення, що дозволять спростити процедуру отримання послуги, зробити її зручнішою для батьків і підвищити якість роботи закладів у майбутньому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес