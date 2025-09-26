Понад 2 тис. дітей отримали якісний відпочинок завдяки проєкту «єОздоровлення»

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін представив результати реалізації експериментального поєкту "єОздоровлення" за 2024 рік, у межах якого 2280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів.

"Ми прагнемо, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до якісної соціальної підтримки. Експериментальний проєкт показав, що підхід "гроші ходять за дитиною" створює здорову конкуренцію між закладами та дозволяє батькам самостійно обирати найкращі умови для своїх дітей", - цитує Улютіна пресслужба.

Зазначається, що у 2024 році в програмі взяли участь 17 закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях та інших регіонах, що дало можливість розширити географію відпочинку та залучити більше дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

У відомстві повідомили, що під час реалізації проєкту було напрацьовано технічні рішення, що дозволять спростити процедуру отримання послуги, зробити її зручнішою для батьків і підвищити якість роботи закладів у майбутньому.