Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики «Освіта для життя»
14:53 25.09.2025 |
Міністерство освіти і науки України представило 10 концепцій освітніх галузей політики "Освіта для життя".
"Це основоположний документ, який визначає що і в який спосіб будуть вивчати наші діти продовж найближчих десятиліть. Це частина політики "Освіт для життя", але хочу сказати, що це не новий проєкт, який замінює "Нову українську школу", це частина і елемент реформи НУШ, який розвиває, доповнює і адаптує її, в тому числі, до сучасного контексту", - сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий на заході "Освіта для життя: презентація концептуальних засад освітніх галузей" у четвер в Києві.
Він зазначив, що у даній політиці враховуються воєнний виклик, технологічні прориви, зміну структури української економіки.
"Важливо, щоб школа не тільки наповнювала дітей знаннями, але і формувала у дітей вміння застосовувати ці знання на практиці, формувала ціннісні орієнтири, які дозволяють сформувати моральну мотивацію до активної діяльності, формувала критична, креативне, конструктивне і піклувальне мислення", - зазначив міністр.
За його словами, концепції сформовані таким чином, щоб навчання в школі було цілісним, послідовним і комплексним.
Він розповів, що на основі концепцій будуть формуватися нові модельні навчальні програми, програми для професійного зростання педагога і освітнього управлінця, нові підходи до формування підручників.
Лісовий розповів, що уже проходить пілотування трьох концепцій (мистецька, технологічна і природнича галузі) у 64 школах, які зголосилися на експериментальний проєкт, а далі буде масштабування.
Крім того, Міністерство також презентує ще одну складову концепцій - архітектурно-дизайнерські настанови щодо облаштування шкільних просторів, лабораторій, класів, майстерень, бібліотек, шкільних студій.
"Змінюємо не тільки зміст, але змінюємо саме фізичне середовище наших шкіл", - додав міністр.
Раніше повідомлялося, що на основі концепцій Міносвіти планує до 2030 року: оновити модельні навчальні програми для всіх освітніх циклів; змінити підходи до створення, апробації та експертизи підручників і навчально-методичних матеріалів; розробити нові програми професійного розвитку для вчителів і освітніх управлінців; оновити освітні простори і їхнє оснащення відповідно до спеціально розроблених гайдбуків.
Крім того, в подальшому буде створена цифрова платформи для освітян, на якій будуть доступні: галузеві путівники, створені на основі концептуальних засад; інтерактивний освітній поступ учнівства з 1 до 12 класу; приклади реалізації наскрізних умінь і ключових компетентностей; інструменти для оцінювання навчальних результатів учнівства.
Як повідомлялося, в серпні Міністерство освіти і науки затвердило концепції освітніх галузей на 2025-2030 роки в межах політики "Освіта для життя".
"Освіта для життя" - це комплексна політика Міносвіти, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "Нової української школи". Її мета - забезпечити цілісний освітній досвід, у якому зміст освіти, підходи до викладання та шкільний простір доповнюють одне одного й допомагають учням і ученицям ліпше розуміти світ і себе в ньому.
