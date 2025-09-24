Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Запоріжжі цьогоріч зведуть ще 100 км антидронових тунелів

13:05 24.09.2025 |

Україна

 

У прифронтових громадах Запорізької області для захисту від ворожих атак до кінця року збудують 100 км антидронових тунелів. Про це під час брифінгу повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє "Укрінформ" у середу, 24 вересня.

"Ворог частіше використовує дрони на оптоволокні, саме тому антидронові тунелі є пріоритетом в частині будівництва інфраструктури на території області. Десятки кілометрів вже побудовані. Розпочали практику за допомогою однієї з бригад на Запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі Генерального штабу та Державної служби спеціалізованого транспорту. Наша мета - до кінця року побудувати майже 100 кілометрів антидронових шляхів на основних логістичних шляхах в області", - розповів він.

Збільшення оборонного фонду Запорізької області

Федоров також повідомив, що до кінця року буде збільшено оборонний фонд області - він налічуватиме майже 3,5 мільярда гривень. "Потреби військових збільшуються. Основні проблеми і потреби такі як і раніше - це "мавіки", FPV-дрони, автівки, допомога в логістиці", - додав керівник області.

Як відомо, прифронтові області України, зокрема Херсонщина, встановлюють антидронові сітки для захисту критичної та соціальної інфраструктури.

Російські війська дедалі частіше застосовують для атак на цивільне населення прифронтових регіонів України дрони малої дальності. Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України доповіла 22 вересня 2025 року Раді ООН з прав людини Удари, що кваліфікує удари такими дронами як злочини проти людяності у вигляді вбивств.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес