На Запоріжжі цьогоріч зведуть ще 100 км антидронових тунелів
13:05 24.09.2025 |
У прифронтових громадах Запорізької області для захисту від ворожих атак до кінця року збудують 100 км антидронових тунелів. Про це під час брифінгу повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє "Укрінформ" у середу, 24 вересня.
"Ворог частіше використовує дрони на оптоволокні, саме тому антидронові тунелі є пріоритетом в частині будівництва інфраструктури на території області. Десятки кілометрів вже побудовані. Розпочали практику за допомогою однієї з бригад на Запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі Генерального штабу та Державної служби спеціалізованого транспорту. Наша мета - до кінця року побудувати майже 100 кілометрів антидронових шляхів на основних логістичних шляхах в області", - розповів він.
Збільшення оборонного фонду Запорізької області
Федоров також повідомив, що до кінця року буде збільшено оборонний фонд області - він налічуватиме майже 3,5 мільярда гривень. "Потреби військових збільшуються. Основні проблеми і потреби такі як і раніше - це "мавіки", FPV-дрони, автівки, допомога в логістиці", - додав керівник області.
Як відомо, прифронтові області України, зокрема Херсонщина, встановлюють антидронові сітки для захисту критичної та соціальної інфраструктури.
Російські війська дедалі частіше застосовують для атак на цивільне населення прифронтових регіонів України дрони малої дальності. Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України доповіла 22 вересня 2025 року Раді ООН з прав людини Удари, що кваліфікує удари такими дронами як злочини проти людяності у вигляді вбивств.
