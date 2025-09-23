HBO Max офіційно виходить на український ринок

Стримінговий сервіс HBO Max незабаром з'явиться на українському ринку. Про запуск в Україні свідчить офіційний сайт, який з-поміж іншого отримав українську локалізацію, підпис "Вже скоро" та навіть ціни.

В Україні HBO Max запустять з двома планами. Перший - це "Стандарт", що коштує 7,99 €/місяць та дозволяє користувачам дивитися шоу та фільми на двох пристроях одночасно у роздільній здатності Full HD, а також мати до 30 завантажень.

Другий план - це "Преміум". Він коштуватиме 9,99 €/місяць, матиме підтримку до чотирьох пристроїв одночасно (2 для спорту), запропонує якість 4K UHD та Dolby Atmos за наявності, а також завантажувати до 100 епізодів.

Додатково користувачі зможуть додати спортивний контент до будь-якого плану, який відкриє канали Eurosport 1 та Eurosport 2.

На жаль, поки що немає інформації, коли саме HBO Max почне працювати в Україні.

До речі, нагадаємо, що у червні 2025 року компанія підписала угоду з українським сервісом MEGOGO, відкривши доступ до добірки своїх культових серіалів та фільмів для українських глядачів.