Хрещатик щодня перекриватимуть під час ранкової хвилини мовчання — Ткаченко

Хрещатик у Києві щодня о 9:00 перекриватимуть на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що вже готує відповідне розпорядження. Так, перекриття Хрещатика розпочнуть уже до кінця тижня, тобто 28 вересня.

Відповідні вказівки нададуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту та підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді.

«Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 9:00. Зупинись. Вшануй», - написав Ткаченко.

Нагадаємо, загальнонаціональна хвилина мовчання встановлена указом президента Володимира Зеленського № 143/2022 від 16 березня 2022 року.

Громадян, які перебувають на вулиці, закликають зупинитися та віддати шану загиблим військовим.