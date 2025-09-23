В Україні за рік дії послуги «Шлюб онлайн» одружилися понад 14 тисяч пар

Від початку запуску послуги "Шлюб онлайн" - у вересні 2024 року - в Україні по відеозв'язку одружилися 14 370 пар.

Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується: у серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари, повідомили в Міністерстві юстиції.

Там зазначили, що можливість одружитися онлайн оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном: послуга "Шлюб онлайн" у "Дії" була визнана одним із найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.

Скористатися послугою "Шлюб онлайн" можуть українці, які:

* є повнолітніми громадянами України;

* мають верифікований податковий номер;

* мають ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";

* не перебувають в іншому шлюбі;

* розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).