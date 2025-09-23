Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні за рік дії послуги «Шлюб онлайн» одружилися понад 14 тисяч пар
09:33 23.09.2025 |
Від початку запуску послуги "Шлюб онлайн" - у вересні 2024 року - в Україні по відеозв'язку одружилися 14 370 пар.
Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується: у серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари, повідомили в Міністерстві юстиції.
Там зазначили, що можливість одружитися онлайн оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном: послуга "Шлюб онлайн" у "Дії" була визнана одним із найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.
Скористатися послугою "Шлюб онлайн" можуть українці, які:
* є повнолітніми громадянами України;
* мають верифікований податковий номер;
* мають ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";
* не перебувають в іншому шлюбі;
* розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|HBO Max офіційно виходить на український ринок
|Хрещатик щодня перекриватимуть під час ранкової хвилини мовчання — Ткаченко
|В Україні за рік дії послуги «Шлюб онлайн» одружилися понад 14 тисяч пар
|Більше третини роботодавців фіксують звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд - опитування
|Відтепер в «Дії» можна оформити базову соціальну допомогу
|У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg