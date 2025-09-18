Фінансові новини
Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу
23:06 18.09.2025 |
Україну щойно обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу (ВПС) - Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Укрінформ.
«Ми вдячні всім державам-членам за їхню довіру. Експертиза України сприятиме просуванню цифрової трансформації, зміцненню оперативних можливостей у кризових ситуаціях та вдосконаленню глобальних поштових мереж», - написав глава української дипломатії.
Він підкреслив «символічність» того, що «Росія та Білорусь знову не змогли отримати місця (в керівництві ВПС - ред.)».
«Держава-агресор та її спільник не мають місця в керівних органах міжнародних організацій», - наголосив Сибіга.
Очільник МЗС подякував генеральному директору Укрпошти Ігорю Смілянському та всій команді Укрпошти за спільну роботу задля цього результату.
