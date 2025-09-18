Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Резерв+ з'явилася нова відмітка «ВОС-999» – Міноборони

23:20 17.09.2025 |

Україна

 

У додатку Резерв+ в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з'явилась відмітка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки", повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"ВОС-999 - це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов'язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", - ідеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, шо ця норма визначена в наказі №317 на підставі ст. 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Як зазначається, це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов'язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період пройти курс базової загальновійськової підготовки.

"Спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача", - додали в Міноборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес