Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 22:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено
15:53 17.09.2025 |
Процедуру вступу на військову службу за контрактом віком для осіб 60+ офіційно запущено, повідомив народний депутат секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
"До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена - тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", - написав він у фейсбуці у середу.
Як повідомлялося, згідно з законом України № 13229 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", що вступив в дію наприкінці липня 2025р., за письмовою згодою командира військової частини на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.
Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Строк дії контракту для них - один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обов'язкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.
В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається. У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.
16 липня 2025 р. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
ТОП-НОВИНИ
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено
|На Кіпрі наразі перебуває близько 28 тисяч українських біженців – посол
|Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом
|У Києві готують реалізацію першого етапу будівництва метро на Троєщину
|У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців
|Укрпошта запустила давно обіцяний новий мобільний застосунок
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання