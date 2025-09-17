Фінансові новини
У Києві готують реалізацію першого етапу будівництва метро на Троєщину
09:13 17.09.2025 |
У Києві наразі триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з'єднає лівий і правий береги столиці.
Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна", йдеться в повідомленні Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
Лінія метро включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та три станції у конструкціях Подільського мостового переходу.
Також передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук'янівська" - "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" - "Подільська".
Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.
"Наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з'їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, старт будівництва метро на Троєщину в Києві та тролейбусних ліній у Бровари та Бучу були анонсовані в Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки.
Тоді повідомлялося, що Подільський мостовий перехід до кінця 2025 року мають довести, згідно з цільовою програмою, до 88% готовності. На це передбачалося виділити 850 млн грн у 2024 році та 950 млн грн - у 2025, причому всі 1,8 млрд грн - із міськбюджету.
У серпні 2025 року повідомлялося, що на Подільському мостовому переході відкрили всі смуги для руху легкового та пасажирського транспорту.
У грудні 2023 року у Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. З 1 грудня 2024 року Подільський міст у Києві відкрили для легкових автомобілів, проте наразі рух здійснюється лише двома смугами у кожному напрямку.
