13.09.25
02:38
RSS
мапа сайту
У рамках програми «18-24» вперше військові контракти підписали жінки
23:26 12.09.2025 |
У 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вже сьомий набір контрактників за програмою "18-24" склав присягу на вірність українському народу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Вперше контракт "18-24" з бригадою підписали дівчата - вони йдуть на посади операторів БПЛА", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що у липні програму "Контракт 18-24" розширили: тепер за ним можуть служити також оператори дронів. Умови контракту залишилися такими самими, але термін служби для пілотів - два роки, а не один. Крім того, на цій посаді дозволено служити жінкам.
