У рамках програми «18-24» вперше військові контракти підписали жінки

23:26 12.09.2025 |

Україна

 

У 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вже сьомий набір контрактників за програмою "18-24" склав присягу на вірність українському народу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Вперше контракт "18-24" з бригадою підписали дівчата - вони йдуть на посади операторів БПЛА", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що у липні програму "Контракт 18-24" розширили: тепер за ним можуть служити також оператори дронів. Умови контракту залишилися такими самими, але термін служби для пілотів - два роки, а не один. Крім того, на цій посаді дозволено служити жінкам.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

