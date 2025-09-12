День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні 12 вересня Дня військ радіоелектронної боротьби.

Відповідний указ №679/2025 "Про День військ радіоелектронної боротьби" від 12 вересня опублікований на сайті глави держави.

"З метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об'єктів критичної інфраструктури держави, постановляю: установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті документу.

Зеленський подякував військовим за виконання задач із знешкодження повітряних цілей, які противник випускає по Україні.

"Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв'язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці. Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу", - написав він в Телеграм.