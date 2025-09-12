З Ужгорода євроколією вирушили перші поїзди до ЄС

У п'ятницю, 12 вересня, з Ужгорода вирушили перші рейси по євроколії - відбули прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише "Європейська правда".

"Сьогодні 280 пасажирів першими протестують нове швидке та комфортне сполучення", - зазначили в "УЗ".

Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту, вперше за часів незалежності України, між Чопом та Ужгородом.

Проєкт реалізований "Укрзалізницею" у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України. Фінансування забезпечили Європейська комісія (програма Connected Europe Facility) та Європейський інвестиційний банк.

"Це символ інтеграції у спільний транспортний простір ЄС. Уже сьогодні пасажири з Ужгорода можуть напряму дістатися Братислави, Будапешта та Відня. Наступний крок - масштабування таких проєктів і розширення зручних європейських маршрутів для українців", - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

З грудня 2025 року, коли оновиться графік руху, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами.

Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

Крім цього, з 12 вересня 2025 року курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь - Берегове - Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 мм та напряму поєднає Берегове із Захонню, важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта.

Євроколію від Ужгорода до кордону з ЄС почали будувати у квітні 2024 року.

Україна долучилась до механізму "Сполучення Європи", за рахунок якого фінансувалося будівництво, у 2023 році.