У «Дії» з'явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з доставкою за кордон

У застосунку "Дія" з'явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з апостилем, який поштою доставлять за вказаною адресою, у тому числі - за кордон.

Ця послуга може знадобитися тим українцям, які вступають до іноземного вишу, знайшли роботу за кордоном, оформлюють візу чи посвідку на проживання, повідомили у службі підтримки "Дії".

Відтепер отримати витяг про несудимість з апостилем можна без зайвих поїздок, посередників та очікування в чергах, зазначають у "Дії".

Щоб замовити витяг потрібно:

* оновити та авторизуватися в застосунку Дія;

* перейти у Сервіси - Довідки та витяги - Витяг про несудимість;

* обрати мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе;

* обрати формат документа: цифровий чи паперовий;

* вказати спосіб отримання паперового витягу;

* додати контакти;

* перевірити дані та відправити запит.

У випадку, якщо потрібен паперовий витяг, його виготовлення потрібно буде оплатити протягом 24 годин. Коли документ буде готовий, його відправлять "Укрпоштою" за вказаною адресою.

У "Дії" додали, що ця послуга доступна для користувачів від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).