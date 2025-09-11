Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»

14:09 11.09.2025 |

Україна, Новини IT

Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»

 

Google оголосила про надання фінансування у розмірі $1,5 мільйона для підтримки українського освітнього проєкту "Мрія". Ці кошти допоможуть команді під час загальнонаціонального впровадження екосистеми у школах, пілотного впровадження у дитячих садках та залучення нових користувачів.

Головною ціллю "Мрії" зараз є залучити понад 500 тисяч батьків та учнів, надаючи їм централізований хаб, що об'єднає всіх учасників освітнього процесу. Напередодні проєкт також анонсував нові функції на базі штучного інтелекту, що повинні допомогти дітям виявити та розвивати власні таланти. Також ШІ використовують для оптимізації робочого процесу вчителів, а у майбутньому технологія навіть зможе допомагати зі створенням тестів.

"У Google ми віримо, що освіта є фундаментом для побудови успішного майбутнього, і платформа "Мрія" - яскравий приклад цього бачення. Наша підтримка допоможе команді "Мрії" розширити свою діяльність, інтегрувати передові інструменти ШІ для персоналізації навчання та розширити можливості українських учнів, вчителів і батьків. Ця підтримка є свідченням нашої спільної місії - використовувати технології, щоб відкривати нові можливості для кожного", - сказав Роуен Барнетт, директор Google.org Europe.

Підтримка з боку Google буде реалізована, зокрема, завдяки партнерству з Фондом Східна Європа, який виступає ключовим посередником у впровадженні ініціатив та програм, спрямованих на розвиток "Мрії".

"Підтримка від Google - це важливий сигнал, що Україна створює інноваційні продукти, які змінюють життя людей і відкривають нові можливості для наших дітей. У вересні з Мрією вже почали навчання понад 2000 шкіл. У 2026 році ми розпочнемо пілотування дошкілля та розробку концепції для закладів вищої освіти. Завдяки підтримці від Google зможемо ще швидше розвивати продукт, додавати нові можливості та інструменти на базі штучного інтелекту", - каже Михайло Федоров, Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України.

У вересні 2024 року "Мрія" була запущена у режимі тестування, а у квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вебпортал і застосунок стали доступними для всіх охочих шкіл. Більше дізнатися про проєкт та приєднатися до нього можна на офіційному сайті.
За матеріалами: mezha.media
 

