11.09.25
16:16
У «Дії» з'явиться 6 нових категорій репарацій у Реєстрі збитків
12:38 11.09.2025 |
Скоро українці через "Дію" зможуть подати до Реєстру збитків заяви про відшкодування за шістьма новими категоріями.
Відповідне рішення увалив уряд на засідані 10 вересня, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Зокрема, з'являться такі нові категорії репарацій:
* А1.2 Вимушене переміщення за межі України,
* А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей,
* А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих,
* А3.3 Втрата житла або місця проживання,
* А3.4 Втрата оплачуваної роботи,
* А3.5 Втрата приватного підприємництва.
"Подати заяву про відшкодування можна буде на порталі "Дія". Потрібно буде лише заповнити форму та додати всі необхідні документи. Надалі заяви надходитимуть до створеної компенсаційної комісії, яка розглядатиме їх та призначатиме компенсації", - пояснили в Мінцифри.
Там додали, що про повідомлять додатково, коли подання заяв у "Дії" стане доступним за кожною з цих категорій.
Наприкінці червня стало відомо, що в Міжнародному Реєстрі збитків з'явилася нова категорія для тих, хто втратив доступ до нерухомості на окупованих територіях.
На початку березня Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати через "Дію" заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.
Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.
Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків.
