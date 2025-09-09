Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду: Підвищення цін не розглядатимемо

15:56 09.09.2025 |

Україна

 

Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації запропонував підвищити тарифи на проїзд у Києві, але міський голова Віталій Кличко заявив, що це питання не розглядатиметься до завершення воєнного стану.

"Місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд. Хоча в багатьох великих містах України це вже зробили", - йдеться в заяві Кличка, опублікованій у вівторок.

За словами Кличка, різниця в чинному тарифі й економічно обґрунтованому - 11 млрд грн у рік, ще 1 млрд грн потрібен на безплатний проїзд пільговиків.

"Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів", - сказав мер у відповідь на чутки про подорожчання проїзду, які з'явилися в соціальних мережах.

"В умовах, коли в столиці забрали 8 млрд (на Укрзалізницю!) - на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме. Центральна влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд у громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти чинні тарифи. Бо, як я і говорив раніше, до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті ми не розглядатимемо", - сказав міський голова.

Тарифи на перевезення пасажирів у Києві були встановлені понад сім років тому - 14 липня 2018 року, разова поїздка коштує 8 грн. Вартість проїзду збиралися підвищити до 20 грн на початку 2022 року, але цим планам завадила війна.

На той час метрополітен оцінював обґрунтований тариф у 22 грн, в кінці 2024 року оцінка зросла до 36,90 грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

