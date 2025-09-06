Євростандартну залізничну колію планують продовжити від Ужгорода до Львова - Кулеба

Євростандартну залізничну колію, яку відкрили сьогодні, 5 вересня, планують продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів - Мостиська-2.

Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«Вперше в сучасній історії ми збудували з нуля ділянку євростандарту 1435 мм протяжністю 22 км між Чопом та Ужгородом. Завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом. Уже з 12 вересня звідси вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня», - зазначив Кулеба.

За його словами, сьогодні разом із Президентом України Володимиром Зеленським європейськими партнерами та представниками залізничних компаній цей проєкт був відкритий.

Будівництво тривало рівно рік - від серпня 2024-го до серпня 2025-го. Загальна вартість 1,3 млрд грн: половина коштів - грант ЄС у межах Connecting Europe Facility, інша половина - кредит Європейського інвестиційного банку.

«Восени стартує електрифікація. Частину витрат покриє CEF, а в державному бюджеті на 2025 рік уже передбачено 128 млн грн», - зауважив Кулеба.

Наступний етап - продовження євростандартної колії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізка Скнилів - Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі й далі до інших країн ЄС. На ці проєкти ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.

«Це початок масштабної інтеграції української залізниці в європейську мережу. Дякую Укрзалізниці, українським залізничникам і всім, хто працював заради цього результату, а також нашим європейським партнерам, без яких цей спільний проєкт був би неможливим», - наголосив Кулеба.