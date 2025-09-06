Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євростандартну залізничну колію планують продовжити від Ужгорода до Львова - Кулеба

23:01 05.09.2025 |

Україна

 

Євростандартну залізничну колію, яку відкрили сьогодні, 5 вересня, планують продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів - Мостиська-2.

Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«Вперше в сучасній історії ми збудували з нуля ділянку євростандарту 1435 мм протяжністю 22 км між Чопом та Ужгородом. Завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом. Уже з 12 вересня звідси вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня», - зазначив Кулеба.

За його словами, сьогодні разом із Президентом України Володимиром Зеленським європейськими партнерами та представниками залізничних компаній цей проєкт був відкритий.

Будівництво тривало рівно рік - від серпня 2024-го до серпня 2025-го. Загальна вартість 1,3 млрд грн: половина коштів - грант ЄС у межах Connecting Europe Facility, інша половина - кредит Європейського інвестиційного банку.

«Восени стартує електрифікація. Частину витрат покриє CEF, а в державному бюджеті на 2025 рік уже передбачено 128 млн грн», - зауважив Кулеба.

Наступний етап - продовження євростандартної колії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізка Скнилів - Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі й далі до інших країн ЄС. На ці проєкти ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.

«Це початок масштабної інтеграції української залізниці в європейську мережу. Дякую Укрзалізниці, українським залізничникам і всім, хто працював заради цього результату, а також нашим європейським партнерам, без яких цей спільний проєкт був би неможливим», - наголосив Кулеба.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,1295
 0,31
EUR
 1
 48,1634
  0,0286
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,12 0,29 41,2100  0,12 0,29
EUR 48,3850  0,27 0,55 48,4150  0,27 0,55

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес