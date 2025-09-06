В Ужгороді відкрили ділянку євроколії, якою потяги їхатимуть до Європи

Ужгородський залізничний вокзал

В Ужгороді відкрили ділянку євроколії до Чопа, яка з'єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

Про це повідомили в Офісі президента.

Завдяки цій євроколії Ужгород став першим обласним центом, що буде з'єднаний зі словацькими Братиславою та Кошицями, угорським Будапештом та австрійським Віднем.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це «тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу».

Протяжність євроколії сягає 22 кілометри, далі її розбудовуватимуть до Львова. Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня.

Євроколія в Україні

Європейська колія завширшки 1435 мм. Такою шириною користуються приблизно 60% усіх залізниць. Проте ширина колій в Україні переважно більше - 1520 мм. Так склалося ще з часів російської імперії та Радянського Союзу.

Перед повномасштабним вторгненням рф Україна та Польща почали працювати над планом реалізації євроколії. Планувалося, що час у дорозі між Києвом і Варшавою займатиме до чотирьох годин.

У 2023 році «Укрзалізниця» також запустила поїзд, який сполучає Варшаву та Рава-Руську з пересадкою на Львів. Залізничне пасажирське сполучення між Україною та Польщею через Рава-Руську було припинене приблизно 18 років тому через відсутність попиту пасажирів на цей маршрут.

Для відновлення сполучення Рава-Руська - Варшава залізничники провели капітальний ремонт євроколії завдовжки 8 кілометрів від держкордону до Рава-Руської, а також реконструювали залізничний вокзал у Рава-Руській для можливості проведення митного й прикордонного контролю.