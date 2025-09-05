єЧерга: слотування для автобусів запровадять ще на двох пунктах пропуску

У межах проєкту «єЧерга» послуга слотування для пасажирських автобусів з 9 вересня 2025 року буде поширена на пункти пропуску «Грушів - Будомєж» та «Нижанковичі - Мальховичі».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Слотування покликане забезпечити відсутність тривалого очікування в черзі перед пунктом пропуску для пасажирів автобусів та можливості планувати завчасний перетин кордону. Зокрема, з 9 вересня вказана опція буде поширена на пункти пропуску «Грушів - Будомєж» та «Нижанковичі - Мальховичі»», - йдеться в повідомленні.

Запис у чергу під назвою «За розкладом» буде відкритий о 12:00 8 вересня. Рух за вказаним записом розпочнеться о 12:00 9 вересня.

Наголошується, що запис на конкретний слот доступний як перевізникам, що виконують регулярні маршрути, так і для нерегулярних рейсів. Регулярні перевізники зможуть забронювати час відповідно до графіку руху. Нерегулярні рейси можна буде зареєструвати на вільні від регулярів слоти.

Загалом можливість зареєструватись на конкретний час перетину кордону працюватиме вже на 25 пунктах пропуску для автобусів із 29. Наразі запис на часовий слот запроваджено на всіх пунктах пропуску з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, на 10 - з Молдовою та на 4 - з Польщею.

Загалом, з часу запровадження єЧерги для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло майже 288 тисяч автобусів.