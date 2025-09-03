«е-Нотаріат»: Мінцифри анонсувало запуск нової онлайн системи для нотаріусів

Мінцифри запускає тестування системи е-Нотаріат - від завтра до платформи можуть приєднатися всі нотаріуси, а перші нотаріальні послуги в застосунку "Дія" стануть доступними для громадян уже у 2026 році.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що е-Нотаріат об'єднує на єдиній захищеній платформі всі профільні реєстри та покликаний перетворити нотаріальні дії на сучасний цифровий сервіс із прозорими процесами та повним аудитом операцій.

Для громадян система передбачатиме простий і безпечний доступ до нотаріальних дій, у тому числі документи з QR-кодом для миттєвої перевірки.

Для нотаріусів е-Нотаріат забезпечить "єдине робоче місце", систематизацію рутинних процесів і швидкий доступ до даних, пообіцяв Федоров.

Очікується, що у результаті платформа надасть уніфікований інтерфейс до всіх реєстрів, фіксуватиме кожну нотаріальну дію, прискорить обмін даними між базами та автоматизує перенесення відомостей у ключових реєстрах.