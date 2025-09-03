Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«е-Нотаріат»: Мінцифри анонсувало запуск нової онлайн системи для нотаріусів

15:59 02.09.2025 |

Україна

«е-Нотаріат»: Мінцифри анонсувало запуск нової онлайн системи для нотаріусів

 

Мінцифри запускає тестування системи е-Нотаріат - від завтра до платформи можуть приєднатися всі нотаріуси, а перші нотаріальні послуги в застосунку "Дія" стануть доступними для громадян уже у 2026 році.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що е-Нотаріат об'єднує на єдиній захищеній платформі всі профільні реєстри та покликаний перетворити нотаріальні дії на сучасний цифровий сервіс із прозорими процесами та повним аудитом операцій.

Для громадян система передбачатиме простий і безпечний доступ до нотаріальних дій, у тому числі документи з QR-кодом для миттєвої перевірки.

Для нотаріусів е-Нотаріат забезпечить "єдине робоче місце", систематизацію рутинних процесів і швидкий доступ до даних, пообіцяв Федоров.

Очікується, що у результаті платформа надасть уніфікований інтерфейс до всіх реєстрів, фіксуватиме кожну нотаріальну дію, прискорить обмін даними між базами та автоматизує перенесення відомостей у ключових реєстрах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес