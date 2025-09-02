Щомісячна «вчительська доплата» з вересня становить 2 тис. грн

Щомісячна "вчительська доплата" за особливі умови праці з вересня зросте з 1 тис. грн до 2 тис. грн.

Згідно з постановою уряду №1286 від 8 листопада 2024 року, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності встановлено щомісячну доплату за особливі умови праці.

Зокрема, з 1 січня 2025 року розмір доплати становив 1,3 тис. грн. (1 тис. грн "на руки"), а з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, становить 2,6 тис. грн. (2 тис. грн "на руки").

Як повідомлялося, 18 серпня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що в 2026 році вчительська доплата в розмірі 2 тис. грн буде збережена. Також він зазначив, що спільно з Міністерством фінансів йде робота над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачає існуюча надбавка. Раніше він зазначав, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026 році.