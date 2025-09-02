Фінансові новини
Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на окупованих територіях - голова комітету Ради
17:41 01.09.2025 |
Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
"Навчальний рік розпочато. Очікуємо на близько 3,5 мільйона школярів. Із них сьогодні 10% перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях і навчаються дистанційно чи за іншими формами навчання: 35 361 - на тимчасово окупованих територіях і 302 889 - з-за кордону", - написав Бабак в телеграм-каналі.
За його словами, цьогоріч в Україні працюватиме близько 12 тис. шкіл, із них понад 8 тис. - очно, 2,5 тис. - у змішаному форматі та ще 1,5 тис. - дистанційно.
"Дуже хочеться, щоб цей навчальний рік став для дітей часом, коли, попри всі виклики війни, вони могли відчувати себе просто дітьми. Хочеться бачити їхні усмішки. Ті, що дарують нам віру у завтра. Дякую вчителям за опору, якою ви стаєте для кожної дитина, і батькам, що обираєте українську освіту для своїх дітей", - написав він.
