- 02.09.25
- 02:18
- RSS
- мапа сайту
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Штучний інтелект в «Дії»: на порталі запустили Дія.АІ
16:59 01.09.2025 |
1 вересня на порталі "Дія" запрацював Дія.АІ.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він наголосив, що Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI.
"Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку", - написав Федоров в Telegram.
За його словами, Дія.АІ вміє:
1. Надавати послуги
В чаті можна отримати першу послугу - довідку про доходи. Просто написати: "Потрібна довідка про доходи" - і вона з'явиться в кабінеті на порталі Дія. Найближчим часом з'являться ще 5 послуг, які зможе надавати Дія.АІ.
2. Розповідати про послуги в "Дії"
Як відкрити ФОП? Що таке Пакунок малюка? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі - просто запитайте в Дія.АІ.
3. Добирати послугу під вашу ситуацію
Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.
"Зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тестування. Ми будемо далі його навчати, щоб він ще швидше і якісніше реагував на запити. Для цього потрібен ваш фідбек - тож тестуйте і ставте лайки, дизлайки та пишіть коментарі просто в чаті", - інформує Федоров.
Він підкреслив, що місія України - до 2030 року увійти до топ-3 країни світу за розробкою та інтеграцією ШІ в публічний сектор.
