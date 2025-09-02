Авторизация

Штучний інтелект в «Дії»: на порталі запустили Дія.АІ

16:59 01.09.2025 |

Україна

 

1 вересня на порталі "Дія" запрацював Дія.АІ.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI.

"Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку", - написав Федоров в Telegram.

За його словами, Дія.АІ вміє:

1. Надавати послуги

В чаті можна отримати першу послугу - довідку про доходи. Просто написати: "Потрібна довідка про доходи" - і вона з'явиться в кабінеті на порталі Дія. Найближчим часом з'являться ще 5 послуг, які зможе надавати Дія.АІ.

2. Розповідати про послуги в "Дії"

Як відкрити ФОП? Що таке Пакунок малюка? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі - просто запитайте в Дія.АІ.

3. Добирати послугу під вашу ситуацію

Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.

"Зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тестування. Ми будемо далі його навчати, щоб він ще швидше і якісніше реагував на запити. Для цього потрібен ваш фідбек - тож тестуйте і ставте лайки, дизлайки та пишіть коментарі просто в чаті", - інформує Федоров.

Він підкреслив, що місія України - до 2030 року увійти до топ-3 країни світу за розробкою та інтеграцією ШІ в публічний сектор.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

