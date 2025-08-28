Студентам дозволили реєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію»

Студенти, які заселилися в гуртожиток, відтепер можуть зареєструвати своє місце проживання через портал «Дія».

Про це повідомляється на сайті сервісу.

До недавнього часу під час заселення в гуртожиток потрібно було спершу зібрати пакет документів, а також звернутися до ЦНАПу, щоб знятися з реєстрації вдома.

Тепер достатньо обрати в особистому кабінеті на порталі «Дія» послугу «Зміна місця проживання». Оплатити гуртожиток потрібно буде після погодження заяви університетом.

А втім, наразі послуга доступна лише невійськовозобов'язаним студентам 23 навчальних закладів, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.

На початку серпня тодішній заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький повідомляв, що цього року отримали рекомендації до зарахування понад 176 тисяч абітурієнтів. З них 40% навчатимуться коштом державного бюджету, а 60% - за контрактом.

Нагадаємо, в Україні запрацювала перша державна послуга, яка використовує штучний інтелект для перевірки документів. Її запровадили для оформлення ветеринарної ліцензії.

А перед цим запустили мультирахунок «Дія.Картка», на який можна отримувати державні виплати та зберігати особисті кошти.