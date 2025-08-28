Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 06:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Студентам дозволили реєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію»
23:02 27.08.2025 |
Про це повідомляється на сайті сервісу.
До недавнього часу під час заселення в гуртожиток потрібно було спершу зібрати пакет документів, а також звернутися до ЦНАПу, щоб знятися з реєстрації вдома.
Тепер достатньо обрати в особистому кабінеті на порталі «Дія» послугу «Зміна місця проживання». Оплатити гуртожиток потрібно буде після погодження заяви університетом.
А втім, наразі послуга доступна лише невійськовозобов'язаним студентам 23 навчальних закладів, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.
На початку серпня тодішній заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький повідомляв, що цього року отримали рекомендації до зарахування понад 176 тисяч абітурієнтів. З них 40% навчатимуться коштом державного бюджету, а 60% - за контрактом.
Нагадаємо, в Україні запрацювала перша державна послуга, яка використовує штучний інтелект для перевірки документів. Її запровадили для оформлення ветеринарної ліцензії.
А перед цим запустили мультирахунок «Дія.Картка», на який можна отримувати державні виплати та зберігати особисті кошти.
