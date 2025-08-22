Фінансові новини
- 22.08.25
- 21:09
- RSS
- мапа сайту
Новий парк площею 3,5 га відкрили в Києві на березі Дніпра
18:34 22.08.2025 |
Новий міський парк площею 3,5 га відкрили у Дарницькому районі Києва поруч із ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, проєкт реалізовано повністю коштом - ТРЦ River Mall.
"Ми віримо, що місто потребує не лише інфраструктури, а й сенсів. Тому River Mall інвестує не лише в торгові площі, а й у відкриті громадські простори", - додали в адміністрації ТРЦ.
Парк облаштовано як простір для дозвілля, подій та прогулянок на березі Дніпра.
Відразу після відкриття локація стала майданчиком для першого заходу - Етнофесту "Витоки", організованого спільно з Zagoriy Foundation.
Подія пройшла в межах культурного проєкту vytoky.com і включала традиційні обряди, виступи фольклорних колективів, майстер-класи з ремесел та інтерактиви для дітей. За даними організаторів, фестиваль відвідали тисячі жителям столиці.
Як повідомили у ТРЦ, наступна подія - осінній цикл Етнофесту під назвою "Жнива" відбудеться на території парку 23-24 серпня.
У програмі - виступ Національного академічного хору імені Григорія Верьовки та гурту "ЩукаРиба", майстер-класи, лекторії, ярмарок виробників, дитячі зони та ін.
ТРЦ River Mall загальною площею 140 тис. кв. м відкрився у столиці у 2019 році.
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
