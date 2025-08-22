Авторизация

Новий парк площею 3,5 га відкрили в Києві на березі Дніпра

18:34 22.08.2025 |

Україна

Новий міський парк площею 3,5 га відкрили у Дарницькому районі Києва поруч із ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, проєкт реалізовано повністю коштом - ТРЦ River Mall.

"Ми віримо, що місто потребує не лише інфраструктури, а й сенсів. Тому River Mall інвестує не лише в торгові площі, а й у відкриті громадські простори", - додали в адміністрації ТРЦ.

Парк облаштовано як простір для дозвілля, подій та прогулянок на березі Дніпра. 

Відразу після відкриття локація стала майданчиком для першого заходу - Етнофесту "Витоки", організованого спільно з Zagoriy Foundation. 

Подія пройшла в межах культурного проєкту vytoky.com і включала традиційні обряди, виступи фольклорних колективів, майстер-класи з ремесел та інтерактиви для дітей. За даними організаторів, фестиваль відвідали тисячі жителям столиці.

Як повідомили у ТРЦ, наступна подія - осінній цикл Етнофесту під назвою "Жнива" відбудеться на території парку 23-24 серпня.

У програмі - виступ Національного академічного хору імені Григорія Верьовки та гурту "ЩукаРиба", майстер-класи, лекторії, ярмарок виробників, дитячі зони та ін.

ТРЦ River Mall загальною площею 140 тис. кв. м відкрився у столиці у 2019 році.
