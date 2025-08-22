Київ зібрав рекордний за 3,5 роки туристичний збір

Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.

Про це повідомило Управління туризму та промоцій КМДА.

За минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх років, зокрема у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023 - 38,5 млн грн.

"Наразі вже маємо ще вищі показники - 34,8 млн грн за два квартали 2025 року, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли турзбір склав 22,6 млн грн", - говориться у повідомленні.

"Сьогодні туристична сфера продовжує підживлювати економіку та забезпечувати надходження, які спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану.

Такі зрушення стали можливими й зокрема завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади", - говориться у повідомленні.