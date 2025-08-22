Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київ зібрав рекордний за 3,5 роки туристичний збір
12:08 22.08.2025 |
Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.
Про це повідомило Управління туризму та промоцій КМДА.
За минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх років, зокрема у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023 - 38,5 млн грн.
"Наразі вже маємо ще вищі показники - 34,8 млн грн за два квартали 2025 року, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли турзбір склав 22,6 млн грн", - говориться у повідомленні.
"Сьогодні туристична сфера продовжує підживлювати економіку та забезпечувати надходження, які спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану.
Такі зрушення стали можливими й зокрема завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади", - говориться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Штрафи та ув'язнення для військовозобовʼязаних, що втекли за кордон — деталі законопроєкту
|Київ зібрав рекордний за 3,5 роки туристичний збір
|Військові матимуть 15 днів обов’язкової відпустки: Зеленський підписав закон
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Регулятор визнав, що «Роумінг як вдома» вплине на тарифні плани
|Нацбанк запускає в обіг нові 20-гривневі купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
|Уряд затвердив правила планування безбар'єрних маршрутів
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT