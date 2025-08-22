Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Київ зібрав рекордний за 3,5 роки туристичний збір

12:08 22.08.2025 |

Україна

 

Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.

Про це повідомило Управління туризму та промоцій КМДА.

За минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх років, зокрема у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023 - 38,5 млн грн.

"Наразі вже маємо ще вищі показники - 34,8 млн грн за два квартали 2025 року, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли турзбір склав 22,6 млн грн", - говориться у повідомленні.

"Сьогодні туристична сфера продовжує підживлювати економіку та забезпечувати надходження, які спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану.

Такі зрушення стали можливими й зокрема завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес