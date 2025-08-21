Авторизация

НОВИНИ
Уряд затвердив правила планування безбар'єрних маршрутів

10:26 21.08.2025

Україна

 

Кабінет Міністрів затвердив порядок планування та облаштування безбар'єрних транспортно-пішохідних маршрутів.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу, 20 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, документ визначає термін "безбар'єрного маршруту" - організованого шляху, який включає дороги, тротуари, зупинки, кафе та інші об'єкти, пристосовані для зручного і безпечного пересування людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дитячими візками та інших маломобільних громадян.

Такі маршрути розроблятиме місцева влада спільно з архітекторами, управителями об'єктів і громадськими організаціями, а координуватиме цей процес Мінрозвитку.

У міністерстві нагадали, що раніше уряд запустив проєкт "Рух без бар'єрів", до якого наразі долучилися 15 громад. Мета проєкту - допомогти громадам формувати безбар'єрний міський простір і закріпити філософію доступності на місцях.

Ухвалена урядом постанова впорядковує цей процес і відкриває шлях до масштабування ініціативи по всій країні, додали у Мінрозвитку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

