Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 17:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою
17:10 20.08.2025 |
Можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання з'явилася в мобільному застосунку Резерв+, повідомляється на сайті Міністерства оборони України в середу.
"Алгоритм дій такий: завантажте Резерв+; перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" і подайте заяву про визнання порушення; протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн - 50% від повної суми. На сплату є 20 днів", - йдеться в повідомленні.
Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму штрафу 17 тис грн, а ще через 20 вона подвоїться до 34 тис грн. Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.
"Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов'язку виконувати вимоги військового обліку", - повідомили в Міноборони та анонсували, що до кінця серпня в Резерв+ буде доступна можливість сплатити штраф за всі види порушень правил військового обліку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою
|Україна запустила цифровий нотаріат для українців за кордоном
|Цифрова ВЛК та е-ТЦК: електронно-мобілізаційні нововведення з програми уряду на 2025-2026 роки
|В Україні запрацював оновлений загальнодоступний реєстр міжобласних автобусних маршрутів
|Верховний Суд: набережна ЖК RiverStone у Києві не може бути приватною власністю
|На українсько-угорському кордоні біля ПП «Лужанка» утворилася величезна черга з легкових автомобілів
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів