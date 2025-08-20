Україна запустила цифровий нотаріат для українців за кордоном

Автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій з вівторка, 20 серпня, запроваджена у всіх посольствах і консульствах України за кордоном. Про це повідомляє міністерство закордонних справ України.

"Тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул" у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, громадяни можуть у зручний для себе час подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, а також усі необхідні документи. У МЗС додали, що тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови, короткий візит після онлайн-подачі потрібен лише для отримання готового документа.

Поетапне запровадження системи "е-Консул" в дію тривало з 1 липня.