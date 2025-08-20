Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна запустила цифровий нотаріат для українців за кордоном

13:04 20.08.2025 |

Україна

 

Автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій з вівторка, 20 серпня, запроваджена у всіх посольствах і консульствах України за кордоном. Про це повідомляє міністерство закордонних справ України.

"Тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул" у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, громадяни можуть у зручний для себе час подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, а також усі необхідні документи. У МЗС додали, що тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови, короткий візит після онлайн-подачі потрібен лише для отримання готового документа.

Поетапне запровадження системи "е-Консул" в дію тривало з 1 липня.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес