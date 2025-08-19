Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
В Україні запрацював оновлений загальнодоступний реєстр міжобласних автобусних маршрутів
16:44 19.08.2025 |
Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки запустив оновлений модуль Реєстру міжобласних автобусних маршрутів загального користування. Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.
Зазначається, що тепер інформація про мережу міжобласних автобусних маршрутів стала загальнодоступною, зокрема у візуальному форматі, що "дозволить зробити роботу ринку більш прозорою, безпечною та ефективною".
Модуль "Реєстр міжобласних автобусних маршрутів загального користування" містить:
* інформацію про назви автобусних маршрутів загального користування, які сполучають різні населені пункти України;
* номери автобусних маршрутів (рейсів);
* розклади руху;
* автомобільних перевізників, що надають послуги з перевезень пасажирів на таких маршрутах.
За даними Укртрансбезпеки, впровадження такого модуля дасть змогу:
* перевізнику - отримати інформацію щодо міжобласних маршрутів загального користування, зокрема щодо тих, які не обслуговуються;
* пасажиру - швидко знайти потрібний міжобласний автобусний маршрут за допомогою фільтру;
* державі - здійснити аналіз мережі маршрутів, їх ефективність та якість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В Україні запрацював оновлений загальнодоступний реєстр міжобласних автобусних маршрутів
|Верховний Суд: набережна ЖК RiverStone у Києві не може бути приватною власністю
|На українсько-угорському кордоні біля ПП «Лужанка» утворилася величезна черга з легкових автомобілів
|Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам
|У застосунку «Київ Цифровий» з'явилися сповіщення про зміни руху транспорту
|Розлучитися через «Дію» можна буде вже восени, - Федоров
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei