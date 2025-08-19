Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запрацював оновлений загальнодоступний реєстр міжобласних автобусних маршрутів

16:44 19.08.2025 |

Україна

В Україні запрацював оновлений загальнодоступний реєстр міжобласних автобусних маршрутів

 

Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки запустив оновлений модуль Реєстру міжобласних автобусних маршрутів загального користування. Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Зазначається, що тепер інформація про мережу міжобласних автобусних маршрутів стала загальнодоступною, зокрема у візуальному форматі, що "дозволить зробити роботу ринку більш прозорою, безпечною та ефективною".

Модуль "Реєстр міжобласних автобусних маршрутів загального користування" містить:

* інформацію про назви автобусних маршрутів загального користування, які сполучають різні населені пункти України;

* номери автобусних маршрутів (рейсів);

* розклади руху;

* автомобільних перевізників, що надають послуги з перевезень пасажирів на таких маршрутах.

За даними Укртрансбезпеки, впровадження такого модуля дасть змогу:

* перевізнику - отримати інформацію щодо міжобласних маршрутів загального користування, зокрема щодо тих, які не обслуговуються;

* пасажиру - швидко знайти потрібний міжобласний автобусний маршрут за допомогою фільтру;

* державі - здійснити аналіз мережі маршрутів, їх ефективність та якість.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес