Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На українсько-угорському кордоні біля ПП «Лужанка» утворилася величезна черга з легкових автомобілів
08:55 18.08.2025 |
На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску «Лужанка» (Закарпатська область) утворилася значна черга з легкових автомобілів. За словами очевидців, автомобілісти змушені чекати по багато годин під палючим сонцем, а рух просувається вкрай повільно - в середньому по три машини на годину.
Люди, які перебувають у черзі, скаржаться на нестерпні умови очікування: відсутність елементарної інфраструктури, дефіцит питної води та затягнуте оформлення документів. Багато хто відзначає, що українські прикордонники діють мляво, що призводить до критичного уповільнення пропускної здатності.
«Ми приїхали на кордон о 5:30 ранку, стоїмо вже восьму годину на спеці, черга не рухається, це знущання над громадянами», - сказала жінка в черзі.
Очевидці підкреслюють, що подібна ситуація на кордоні завдає удару по іміджу України і фактично ставить під загрозу нормальне сполучення з сусідніми країнами ЄС. «Стоїмо вже більше восьми годин, машини майже не рухаються, прикордонники випускають по кілька автомобілів на годину, а людей ні про що не інформують», - розповів один з водіїв у коментарі місцевим журналістам.
Сотні авто періодично починають масово сигналити на знак протесту проти бездіяльності прикордонників, але ніякої реакції і прискорення процедури пропуску громадян не відбувається.
За нинішнього темпу роботи пункту пропуску люди можуть провести на кордоні добу і більше, що неприпустимо в умовах літньої спеки і високого волонтерського, туристичного та транзитного потоку.
У зв'язку з цим необхідна термінова реакція влади. Державній прикордонній службі та профільним міністерствам слід негайно вжити заходів для прискорення оформлення та забезпечення належних умов для громадян. В іншому випадку пункт пропуску «Лужанка» ризикує стати символом неефективності української системи контролю на кордоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|На українсько-угорському кордоні біля ПП «Лужанка» утворилася величезна черга з легкових автомобілів
|Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам
|У застосунку «Київ Цифровий» з'явилися сповіщення про зміни руху транспорту
|Розлучитися через «Дію» можна буде вже восени, - Федоров
|Ще два міста України приєднаються до тестування 5G
|В Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей для спрощення роботи нотаріусів
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами