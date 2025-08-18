Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На українсько-угорському кордоні біля ПП «Лужанка» утворилася величезна черга з легкових автомобілів

08:55 18.08.2025 |

Україна

На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску «Лужанка» (Закарпатська область) утворилася значна черга з легкових автомобілів. За словами очевидців, автомобілісти змушені чекати по багато годин під палючим сонцем, а рух просувається вкрай повільно - в середньому по три машини на годину.

Люди, які перебувають у черзі, скаржаться на нестерпні умови очікування: відсутність елементарної інфраструктури, дефіцит питної води та затягнуте оформлення документів. Багато хто відзначає, що українські прикордонники діють мляво, що призводить до критичного уповільнення пропускної здатності.

«Ми приїхали на кордон о 5:30 ранку, стоїмо вже восьму годину на спеці, черга не рухається, це знущання над громадянами», - сказала жінка в черзі.

Очевидці підкреслюють, що подібна ситуація на кордоні завдає удару по іміджу України і фактично ставить під загрозу нормальне сполучення з сусідніми країнами ЄС. «Стоїмо вже більше восьми годин, машини майже не рухаються, прикордонники випускають по кілька автомобілів на годину, а людей ні про що не інформують», - розповів один з водіїв у коментарі місцевим журналістам.

Сотні авто періодично починають масово сигналити на знак протесту проти бездіяльності прикордонників, але ніякої реакції і прискорення процедури пропуску громадян не відбувається.

За нинішнього темпу роботи пункту пропуску люди можуть провести на кордоні добу і більше, що неприпустимо в умовах літньої спеки і високого волонтерського, туристичного та транзитного потоку.

У зв'язку з цим необхідна термінова реакція влади. Державній прикордонній службі та профільним міністерствам слід негайно вжити заходів для прискорення оформлення та забезпечення належних умов для громадян. В іншому випадку пункт пропуску «Лужанка» ризикує стати символом неефективності української системи контролю на кордоні.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес