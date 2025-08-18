На українсько-угорському кордоні біля ПП «Лужанка» утворилася величезна черга з легкових автомобілів

На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску «Лужанка» (Закарпатська область) утворилася значна черга з легкових автомобілів. За словами очевидців, автомобілісти змушені чекати по багато годин під палючим сонцем, а рух просувається вкрай повільно - в середньому по три машини на годину.

Люди, які перебувають у черзі, скаржаться на нестерпні умови очікування: відсутність елементарної інфраструктури, дефіцит питної води та затягнуте оформлення документів. Багато хто відзначає, що українські прикордонники діють мляво, що призводить до критичного уповільнення пропускної здатності.

«Ми приїхали на кордон о 5:30 ранку, стоїмо вже восьму годину на спеці, черга не рухається, це знущання над громадянами», - сказала жінка в черзі.

Очевидці підкреслюють, що подібна ситуація на кордоні завдає удару по іміджу України і фактично ставить під загрозу нормальне сполучення з сусідніми країнами ЄС. «Стоїмо вже більше восьми годин, машини майже не рухаються, прикордонники випускають по кілька автомобілів на годину, а людей ні про що не інформують», - розповів один з водіїв у коментарі місцевим журналістам.

Сотні авто періодично починають масово сигналити на знак протесту проти бездіяльності прикордонників, але ніякої реакції і прискорення процедури пропуску громадян не відбувається.

За нинішнього темпу роботи пункту пропуску люди можуть провести на кордоні добу і більше, що неприпустимо в умовах літньої спеки і високого волонтерського, туристичного та транзитного потоку.

У зв'язку з цим необхідна термінова реакція влади. Державній прикордонній службі та профільним міністерствам слід негайно вжити заходів для прискорення оформлення та забезпечення належних умов для громадян. В іншому випадку пункт пропуску «Лужанка» ризикує стати символом неефективності української системи контролю на кордоні.