У застосунку «Київ Цифровий» з'явилися сповіщення про зміни руху транспорту
12:08 15.08.2025 |
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова функція - сповіщення про зміни руху транспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Нова функція дозволить мешканцям столиці оперативно отримувати інформацію про скасування автобуса, тролейбуса або трамвая, зміну маршруту транспорту та зміну номера транспорту. Щоб отримувати сповіщення, в сервісі "Рух транспорту" потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в "Обрані маршрути", - вказується у повідомленні.
Наразі "Київ Цифровий" є основним цифровим каналом міста для оплати паркування та проїзду, участі в опитуваннях, отримання оперативних сповіщень і доступу до десятків муніципальних сервісів.
Так, у застосунку можна налаштувати нагадування про комендантську годину, хвилину мовчання, увімкнене паркування та закінчення поїздок на транспортній карті або терміну дії QR-квитків. Крім того, можна увімкнути або вимкнути пуш-повідомлення про стан повітря, новини міста, оновлення застосунку, актуальні опитування, результати підписаних користувачем петицій, стан електромережі за вибраними адресами та евакуацію автівки.
