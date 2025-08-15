Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У застосунку «Київ Цифровий» з'явилися сповіщення про зміни руху транспорту

12:08 15.08.2025 |

Україна

 

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова функція - сповіщення про зміни руху транспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Нова функція дозволить мешканцям столиці оперативно отримувати інформацію про скасування автобуса, тролейбуса або трамвая, зміну маршруту транспорту та зміну номера транспорту. Щоб отримувати сповіщення, в сервісі "Рух транспорту" потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в "Обрані маршрути", - вказується у повідомленні.

Наразі "Київ Цифровий" є основним цифровим каналом міста для оплати паркування та проїзду, участі в опитуваннях, отримання оперативних сповіщень і доступу до десятків муніципальних сервісів.

Так, у застосунку можна налаштувати нагадування про комендантську годину, хвилину мовчання, увімкнене паркування та закінчення поїздок на транспортній карті або терміну дії QR-квитків. Крім того, можна увімкнути або вимкнути пуш-повідомлення про стан повітря, новини міста, оновлення застосунку, актуальні опитування, результати підписаних користувачем петицій, стан електромережі за вибраними адресами та евакуацію автівки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес