Розлучитися через «Дію» можна буде вже восени, - Федоров
12:06 15.08.2025 |
Послуга розлучення у застосунку "Дія" буде доступна вже восени цього року.
Як передає РБК-Україна, про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив під час трансляцію у TikTok.
"Розлучитися в "Дії" можна буде восени, я думаю, що наприкінці. Над такою послугою ми працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни. Щоб люди не ходили, не стояли в чергах, ми також це зробимо", - сказав Федоров.
За його словами, на відміну від укладання шлюбу при розлученні "Дія" проситиме подумати й намагатиметься відмовити заявників через гейміфікацію.
Українці можуть подати заяву на розлучення онлайн
Нагадаємо, розлучення в Україні можна через РАЦС або суд, проте заяву на розлучення можна подати онлайн на сайті Електронного суду.
Для цього:
* зайдіть на сайт Електронний суд (державна система електронної ідентифікації);
* зареєструйтеся за електронною поштою та заходьте кожен за електронно-цифровим підписом (ЕЦП) або через "Дію";
* подайте заяву та завантажте документи;
* сплатіть на сайті судовий збір.
Якщо заяву було подано успішно, то через "Електронний суд" можна буде відстежувати, як просувається справа - рішення суду, листи, дати засідань з'являтимуться на сайті, а сповіщення про них ви отримуватимете на електронну пошту.
Однак зазначимо, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть здійснюватися тільки офлайн.
