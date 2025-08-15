Розлучитися через «Дію» можна буде вже восени, - Федоров

Послуга розлучення у застосунку "Дія" буде доступна вже восени цього року.

Як передає РБК-Україна, про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив під час трансляцію у TikTok.

"Розлучитися в "Дії" можна буде восени, я думаю, що наприкінці. Над такою послугою ми працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни. Щоб люди не ходили, не стояли в чергах, ми також це зробимо", - сказав Федоров.

За його словами, на відміну від укладання шлюбу при розлученні "Дія" проситиме подумати й намагатиметься відмовити заявників через гейміфікацію.

Українці можуть подати заяву на розлучення онлайн

Нагадаємо, розлучення в Україні можна через РАЦС або суд, проте заяву на розлучення можна подати онлайн на сайті Електронного суду.

Для цього:

* зайдіть на сайт Електронний суд (державна система електронної ідентифікації);

* зареєструйтеся за електронною поштою та заходьте кожен за електронно-цифровим підписом (ЕЦП) або через "Дію";

* подайте заяву та завантажте документи;

* сплатіть на сайті судовий збір.

Якщо заяву було подано успішно, то через "Електронний суд" можна буде відстежувати, як просувається справа - рішення суду, листи, дати засідань з'являтимуться на сайті, а сповіщення про них ви отримуватимете на електронну пошту.

Однак зазначимо, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть здійснюватися тільки офлайн.