Біженці втрачають зв'язок з Україною. Що показали дослідження

Щонайменше половина українців, які перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії, імовірно, не повернуться в Україну. Такими є результати опитування серед українських біженців, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології наприкінці квітня.

У цих країнах зараз перебуває найбільше українців, які втекли від війни. Згідно з даними Євростату, на кінець січня 2024 року у Німеччині перебувало 1,3 млн людей, у Польщі - близько 952 тисяч, у Чехії - 381 тисяча.

Міжнародна організація міграції (МОМ) також оприлюднила результати масштабних досліджень за підсумками 2023 року.

Її фахівці опитали понад 28 тисяч українських біженців в 11 країнах Європи. За даними МОМ, у 2023 році планували лишатися в країнах перебування 70% українців.

Більшість думає про інше громадянство

Демографи та соціологи в Україні і раніше прогнозували, що багато українців за кордоном вже не будують планів повертатися в Україну. Робота та перспективи для дітей були головними факторами для тих, хто вирішив обживатися в інших країнах.

Більшість опитаних КМІС українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії - 66% - визнали, що повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні.

Серед респондентів 7% відповіли, що вже мають громадянство іншої країни, але не відмовлялися від українського, ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього 34%.

Водночас майже половина респондентів - 45% - хоч і не подавали документи, але загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.

Соціологи поставили запитання про наміри отримати громадянтво країни перебування

У той же час МОМ дослідила, що у 2023 році 44% українців в 11 країнах вже мали роботу, а 22% - шукали її, що також впливало на майбутні плани.

Рівень зайнятості українців у 2023-му зростав із часом перебування у країні.

Абсолютно очікувано

"Результати опитування показують, що значна частина українських біженців втрачають або вже втратили зв'язок з Україною", - коментує результати дослідження заступник директора КМІС Антон Грушецький.

"На жаль, це було абсолютно очікувано, і в будь-якому випадку ми би втратили частину громадян. Проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути", - додає він.

Одним з маркерів збереження зв'язку з Україною є інтерес до новин та останніх подій у житті країни, наголошують соціологи.

Згідно з опитуваннями у Німеччині, Польщі та Чехії, 56% українських біженців отримують інформацію про Україну, 34% - нею не цікавляться. Решта 11% сказали, що "важко відповісти".

Так розділилися голоси, коли КМІС запитав українців про наміри повернутися в Україну.

Оптимістичний сценарій

Опитування показали, що 50% українців, які зараз перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії, імовірно, повернуться в Україну. Якщо порівнювати ці дані з дослідженнями у попередні місяці, то вони помітно змінилися.

УВКБ ООН кілька місяців тому повідомляло, що згідно з його аналізом, у січні-лютому 2024 року планували повернутися з-за кордону в Україну 65% біженців, наприкінці 2023 року - 77%.

Серед головних факторів, які можуть стати підставою для повернення в Україну, українці називають нормальну роботу критичної інфраструктури і безпеку. При цьому завершення повновасштабної війни респонденти поставили не на перше місце.

Проте дослідники визнають, що поки триває війна, будь-які оцінки повернення українців є дуже орієнтовними.

Враховуючи усі відповіді респондентів, а не лише про наміри повернутися, цифра 50% є швидше оптимістичним сценарієм, наголошують у КМІС.