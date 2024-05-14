Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Біженці втрачають зв'язок з Україною. Що показали дослідження
17:06 14.05.2024 |
Щонайменше половина українців, які перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії, імовірно, не повернуться в Україну. Такими є результати опитування серед українських біженців, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології наприкінці квітня.
У цих країнах зараз перебуває найбільше українців, які втекли від війни. Згідно з даними Євростату, на кінець січня 2024 року у Німеччині перебувало 1,3 млн людей, у Польщі - близько 952 тисяч, у Чехії - 381 тисяча.
Міжнародна організація міграції (МОМ) також оприлюднила результати масштабних досліджень за підсумками 2023 року.
Її фахівці опитали понад 28 тисяч українських біженців в 11 країнах Європи. За даними МОМ, у 2023 році планували лишатися в країнах перебування 70% українців.
Більшість думає про інше громадянство
Демографи та соціологи в Україні і раніше прогнозували, що багато українців за кордоном вже не будують планів повертатися в Україну. Робота та перспективи для дітей були головними факторами для тих, хто вирішив обживатися в інших країнах.
Більшість опитаних КМІС українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії - 66% - визнали, що повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні.
Серед респондентів 7% відповіли, що вже мають громадянство іншої країни, але не відмовлялися від українського, ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього 34%.
Водночас майже половина респондентів - 45% - хоч і не подавали документи, але загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.
У той же час МОМ дослідила, що у 2023 році 44% українців в 11 країнах вже мали роботу, а 22% - шукали її, що також впливало на майбутні плани.
Рівень зайнятості українців у 2023-му зростав із часом перебування у країні.
Абсолютно очікувано
"Результати опитування показують, що значна частина українських біженців втрачають або вже втратили зв'язок з Україною", - коментує результати дослідження заступник директора КМІС Антон Грушецький.
"На жаль, це було абсолютно очікувано, і в будь-якому випадку ми би втратили частину громадян. Проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути", - додає він.
Одним з маркерів збереження зв'язку з Україною є інтерес до новин та останніх подій у житті країни, наголошують соціологи.
Згідно з опитуваннями у Німеччині, Польщі та Чехії, 56% українських біженців отримують інформацію про Україну, 34% - нею не цікавляться. Решта 11% сказали, що "важко відповісти".
Оптимістичний сценарій
Опитування показали, що 50% українців, які зараз перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії, імовірно, повернуться в Україну. Якщо порівнювати ці дані з дослідженнями у попередні місяці, то вони помітно змінилися.
УВКБ ООН кілька місяців тому повідомляло, що згідно з його аналізом, у січні-лютому 2024 року планували повернутися з-за кордону в Україну 65% біженців, наприкінці 2023 року - 77%.
Серед головних факторів, які можуть стати підставою для повернення в Україну, українці називають нормальну роботу критичної інфраструктури і безпеку. При цьому завершення повновасштабної війни респонденти поставили не на перше місце.
Проте дослідники визнають, що поки триває війна, будь-які оцінки повернення українців є дуже орієнтовними.
Враховуючи усі відповіді респондентів, а не лише про наміри повернутися, цифра 50% є швидше оптимістичним сценарієм, наголошують у КМІС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Біженці втрачають зв'язок з Україною. Що показали дослідження
|У Києві оголосили тендер на добудову метро на Виноградар на майже 14 мільярдів
|У Міноборони пояснили, в яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув'язнені
|Електронний кабінет військовозобов'язаного: Кабмін затвердив порядок ведення реєстру
|В Києві від завтра діятиме оновлений режим освітлення: що зміниться
|На кордоні з Румунією запустили послугу єЧерга для автобусів
|Ухвалено рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин і підрозділів Сухопутних військ
Бізнес
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту