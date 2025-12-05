Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 21:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
59% українців покладають відповідальність за корупційний скандал в енергетиці на уряд та президента – опитування
Новини про розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо корупції в енергетиці (справа "Мідас") привернули значну увагу українців: 59% респондентів відповіли, що чули про це, і ще 24% - що чули, але без подробиць, такі результати дослідження компанії Info Sapiens, проведеного з 15 по 28 листопада.
"Найбільше відповідальності за цю справу населення покладає на чинну владу (у опитуванні вказані як уряд Юлії Свириденко та президент Володимир Зеленський) - 59%, а 40% - на безпосередніх учасників корупційної схеми", - йдеться у пресрелізі Info Sapiens.
Згідно з ним, чверть опитаних вважає, що у цій ситуації винне НАБУ, яке займається політичним переслідуванням, вибірковим правосуддям та піар-активністю, а ще 9% було важко відповісти на це запитання, яке передбачало множинний вибір варіантів.
Як зазначається у релізі, 24% українців відповіли, що вони покращили своє ставлення до НАБУ, тоді як 12% - погіршили.
У той же час, згідно з опитуванням, після інформації про цю справу стосовно президента України ставлення до президента покращилося у 9% респондентів, тоді як погіршилося у майже половини - 48%.
"Ймовірно, що ця справа вплинула на загальну політичну оцінку ситуації в Україні. Частка тих, хто вважає, що справи в Україні в цілому розвиваються у правильному напрямку, впала з 38% у жовтні до 32% у листопаді. На противагу, зросла - з 47% до 53% - частка тих, кому здається, що країна рухається неправильним шляхом", - зазначається у релізі.
Згідно з ним, спостерігається негативна динаміка довіри до президента Володимира Зеленського: вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії частка тих, хто не довіряє, зрівнялася з часткою тих, хто довіряє, показавши 49% і 48% відповідно (відмінність знаходиться в межах статистичної похибки), тоді як місяцем раніше ці показники складали відповідно 60% та 36%.
Омнібус - щомісячне національне репрезентативне опитування, яке проводиться методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка дослідження - 1 000 інтерв'ю. Info Sapiens декларує, що теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|США пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО та назвали важливу умову, - Reuters
|Мерц відкинув передачу США заморожених російських активів ЄС, - Reuters
|МВФ назвав боротьбу з корупцією центральним елементом реформ в Україні
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
|Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби
|59% українців покладають відповідальність за корупційний скандал в енергетиці на уряд та президента – опитування
Бізнес
|Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го
|The Economist: ШІ став загрозою для соціологів та опитувань громадської думки
|Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон