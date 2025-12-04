Фінансові новини
04.12.25
- 19:04
- RSS
- мапа сайту
Азарова заочно засудили до 15 років позбавлення волі
Суд засудив колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова до позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна. Зокрема, Азарова визнано винним у державній зраді, діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у виправданні російської агресії проти України, повідомляє
в середу, 3 грудня, пресслужба Служби безпеки України (СБУ).
За даними СБУ, Азаров, який нині переховуються за межами України, активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля.
"Серед іншого, Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах московських пропагандистів. Під час виступів фігурант виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України й розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі", - йдеться в повідомленні СБУ.
Для поширення інформації Азаров використовує власні канали в Telegram та YouTube, а також особисті сторінки у соцмережах, додали у службі.
10 років позбавлення волі отримала й помічниця Азарова
За даними СБУ, адмініструванням інформресурсів експрем'єра та підготовкою провокативних публікацій займалася його помічниця - колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва. Слідство виявило, що вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів. "Перед відправленням йому "тез" для виступів та публікацією дописів, фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до Москви і працює на Азарова", - повідомили в СБУ.
Доказовою базою під час судового засідання були матеріали контррозвідки й слідчих СБУ. Через те, що Азаров перебуває за межами України, суд засудив його заочно.
Одній з його помічниць суд також заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.
Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс говорить, що пропозиції Єврокомісії щодо репараційної позики Україні з основою іммобілізованих російських активів не завдають шкоди претензіям Центрального банку РФ, яка зберігає їх на території ЄС, та запроваджує сильні механізми захисту від потенційних претензій.
