Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

]Петиція на сайті президента України з вимогою залишити дубляж українською мовою для фільмів у кінотеатрах набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Автор петиції звернувся до глави держави щодо законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" і просить внести зміни до тієї частини законопроєкту, що стосується використання англійської мови у сфері кіно (п.4 ст.9).

"В Україні дубляж уже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання. Його скасування, нехай поступово, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації", - йдеться в тексті петиції.

Автор петиції також припустив, що одним із наслідків нововведень буде менша відвідуваність кінотеатрів, що завдасть шкоди всій галузі кіноіндустрії, зокрема й виробництву дубльованих кінопродуктів.

"Ба більше, подібне рішення гарантовано підштовхне потенційного глядача до перегляду кінофільмів на піратських сайтах російською мовою, оскільки стрічки, які глядач захотів би переглянути, не будуть перекладені українською", - стверджує автор.

Наприкінці петиції міститься пропозиція "не знищувати кінотеатральний дубляж, а збільшити кількість сеансів мовою оригіналу з українськими субтитрами, щоб залишити потенційному глядачеві право вибору, якою мовою дивитися кінофільми".

Тепер, після набраних понад 25 тисяч голів, її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самого закону, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою за чотири роки після припинення воєнного стану. Серед іншого, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Громадянська спільнота "Мова об'єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно та телебачення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою, крім державної, є порушенням його прав.

Проте віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф.