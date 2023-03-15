На конференції в Польші представили спільний мистецький проект та програму арттерапії

У березні в Лодзькому університеті відбулась міжнародна наукова конференція "Між реальністю війни і риторикою миру". Захід проходив під патронатом Воєводи Лодзького і Ректора Лодзького університету. Ця конференція є частиною польсько-українського мистецького проекту, спрямованого на популяризацію творчості воюючих митців, проведення виставок їх робіт за кордоном, видання книг про них як шлях їх адаптації в мирному житті після перемоги і ліквідації наслідків ПТСР.

Головуюча на конференції пані Анета Павловська, заступник декана філософсько-історичного факультету Лодзького університету, доктор наук, професор, підкреслила актуальність проекту і розповіла про перший такий досвід, організацію 7 виставок фотографій прес-офіцера 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу капітана Сергія Белінського, відомого музиканта і художнього фотографа. Було видано два каталоги робіт, написано наукові статті, зараз в Інституті Історії Мистецтв Лодзького університету виходить монографія про творчість Сергія в мирний і воєнний час.

Наступна доповідь була зроблена доктором архітектури, професором Київського національного університету будівництва і архітектури Юлією Івашко, і прес-офіцером Сергієм Белінським в режимі телефонного зв'язку з Бахмутського напрямку.

Безпосередньо з подіями війни в Україні були пов'язані доповіді аспірантки Київського національного університету будівництва і архітектури Анастасії Уракіної і доктора наук, професора Лодзького університету Агнєшки Граліньскей-Тоборек.

Анастасія Уракіна презентувала розроблену спільно з київським аналітичним центром «Клуб експертів» програму психологічної реабілітації та арттерапії для людей, постраждалих від війни. Програмою передбачена перш за все групова робота, яку будуть вести професійні психологи. Заняття проходитимуть на базі «Клубу експертів».

Тези Анастасії Уракіної про методи арт терапії були продовженням дискусійних питань пані Агнєшки Граліньскей-Тоборек про те, які праці тих, хто пережив війну, можуть бути експоновані без шкоди для людини, а які є лише частиною лікування ПТСР.

Зазначимо, що вперше польські науковці отримали можливість задати наживо питання воюючому українському митцю. Анета Павловська спитала, як можна перед лицем небезпеки залишатись митцем навіть на війні. Сергій відповів, що в армії з 2021 року, вже звик, фотоапарат завжди з ним і це для нього як інформаційна війна з ворогом, не менш важлива.

Юлія Івашко показала презентацію фотографій Сергія і розповіла про майбутні плани щодо розширення кола воюючих митців. Це ж підкреслив і директор Інституту Історії Мистецтв доктор наук, професор Піотр Григлевськи.

Було представлено 18 доповідей, спрямованих на висвітлення творчості військових митців, які так переживали власні враження, також висвітлювалась тема війни в мистецтві. Доктор філософії Лукаш Садовський з Лодзької Академії мистецтв ім. В. Стржеміньскего висвітлив еволюцію пропаганди в російському мілітарному живописі.

Про те, що такі проекти потрібні, сказали доктори наук, професори Краківської Політехніки ім. Т. Клсцюшко Юстина Кобиларчик і Домініка Кушнєж-Крупа, які зробили виставку Старе-Нове місто у себе в Політехніці, показавши українські міста до і під час війни.

Кандидат технічних наук, доцент Національного університету Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка Андрій Дмитренко висвітлив еволюцію мистецьких меседжів під час війни в Україні.

Конференція завершилась презентацією книги Сергія Белінського і Юлії Івашко "І світло в темряві світить" про війну в Україні, виданої в краківському видавництві 'Impuls".