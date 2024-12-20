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АНАЛІТИКА

Голова комітету Ради Гетманцев прогнозує перехід на прогресивну шкалу ПДФО після війни

 

Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, змушене буде ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, упевнений голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"І там частина шкали буде вищою за 18%, частина буде нижчою. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", - сказав голова комітету в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи ймовірність збереження підвищеної нещодавно з 1,5% до 5% ставки військового збору після війни, Гетманцев наголосив, що термін дії цього підвищення чітко визначений - до кінця воєнного стану.

"Термін визначено однозначно, не потрібно ніяких змін до закону, не потрібно ніяких обговорень - ці 3,5% зіскочать самі по собі", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, як роботодавці відреагують на підвищення військового збору - повністю перекладуть його на найманих працівників чи компенсують відповідним підвищенням зарплати, - Гетманцев висловив думку, що це визначатиметься співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці, на якому зараз в Україні є структурні проблеми, структурне безробіття: висококваліфіковані працівники у дефіциті, але водночас удвічі, порівняно з мирним часом, зросло загальне безробіття - до 18,2% за підсумками минулого року.

"Для дефіцитних професій, я не виключаю, що роботодавець візьме на себе це підвищення. Щодо тих професій, де попит нижчий за пропозицію, відповідно його на себе візьме працівник", - припустив голова комітету.

Гетманцев також категорично відкинув думку, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні.

"Це абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом тіні. Мені навіть соромно коментувати, що підвищення "аж" на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні - це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине", - вважає він.

Голова комітету наголосив, що, навпаки, зараз фіксується потужний тренд із детінізації заробітної плати, що пов'язаний із кількома причинами.

"Перше - це позиція відповідального бізнесу, який цілеспрямовано виходить із тіні і взагалі відмовляється від схем ухилення від оподаткування. Друге - це питання бронювання від мобілізації, де зараз вимога до середньої зарплати встановлена на рівні 20 тис. грн", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що також важлива роль у детінізації заробітних плат податкової служби, для якої це один із пріоритетів у роботі.

"Підприємства дуже добре знають, що якщо заробітна плата нижча за середню в галузі, то це один із критеріїв того, щоб підприємство посилено відпрацьовувалося на рівні податкового контролю", - пояснив голова комітету.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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